Niedliche Worte: Katy Perry teilt Liebeserklärung an Orlando

Katy Perry (38) will ihre Liebe offenbar mit der ganzen Welt teilen. Seit 2016 gelten die "Last Friday Night"-Interpretin und Orlando Bloom (46) als absolutes Promi-Traumpaar. Auch nach der Geburt ihrer Tochter Daisy Dove im August 2020 zeigen sich die Sängerin und der Schauspieler noch immer so verliebt wie am ersten Tag. Das präsentiert Katy nun mit einer niedlichen Fotoreihe im Netz – und richtet einige liebevolle Worte an ihren Bald-Gatten.

Via Instagram meldet sich Katy am Sonntag mit einer rührenden Liebeserklärung bei ihren Followern. "Orlando und meine Initialen sind O.K. Wir arbeiten ständig hart daran, dass sie nicht zu K.O. werden. Ich hoffe, ihr findet einen Partner, der mit euch durch dick und dünn geht. Ich liebe dich, mein Kämpfer", lauten die Worte der 38-Jährigen unter Bildern, auf denen das Paar elegant gekleidet posiert. Auf einem der Schnappschüsse schmachtet Katy ihren Liebsten sogar förmlich an.

Auch Orlando kommt aus dem Schwärmen für seine Verlobte gar nicht mehr raus. Dass Katy bei dem großen Konzert anlässlich der Krönung von König Charles III. (74) auftreten wird, machte den Fluch der Karibik-Star während der CinemaCon 2023 in Las Vegas zuletzt nämlich mächtig stolz. "Sie macht diese großen historischen Dinge. Es ist wunderbar", freute er sich.

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry im Jahr 2018

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im April 2023

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2021

