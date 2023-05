Paloma Faith kritisiert den neuen "The Little Mermaid"-Film!

Das gefällt Paloma Faith (41) so gar nicht! Seit wenigen Wochen kann nun schon die Live-Action-Version des Disney-Klassikers Arielle, die Meerjungfrau auf der großen Leinwand bestaunt werden. Bereits zuvor war die Besetzung von Halle Bailey als die rothaarige Prinzessin viel diskutiert worden. Für Sängerin Paloma Faith ist es jedoch die Handlung und die Botschaft von "The Little Mermaid", die ihr nicht ganz bekommen möchte!

Wie auch im Original geht es in "The Little Mermaid" darum, wie Arielle für Prinz Eric einen Deal mit der Unterwasserhexe Ursula eingeht, bei der sie ihre Stimme aufgibt. Dass die Geschichte eins zu eins in der neuen Version übernommen wird, gefällt der Britin offenbar so gar nicht. "Als Mutter von Mädchen möchte ich nicht, dass meine Kinder denken, dass es in Ordnung ist, seine Stimme und Fähigkeiten für einen Mann aufzugeben", äußert sich Paloma verärgert in ihrer Story auf Instagram. Dies sei nämlich nicht das, was sie der nächsten Generation Frauen mitgeben wolle.

Für die Arielle-Darstellerin habe die Geschichte rund um die Meerjungfrau dagegen eine völlig andere Bedeutung. "Sie hat einen großen Anteil daran, wer ich als Mensch bin und was es bedeutet, etwas Größeres für sich selbst zu wollen und keine Angst davor zu haben, seinen Leidenschaften und Träumen nachzugehen, besonders wenn man zur Frau heranwächst", stellte Halle im Interview mit Apple Music klar.

Getty Images Der Cast bei der "The Little Mermaid"-Premiere 2023

Getty Images Paloma Faith, Sängerin

Getty Images Halle Bailey bei der Premiere von "The Little Mermaid"

