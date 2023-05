Sarafina Wollny hatte die halbe Schwangerschaft eine Zyste

Sarafina Wollny (28) verrät neue Details zu ihrer Schwangerschaft. An Weihnachten hatte die Die Wollnys-Protagonistin bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Peter (30) wieder Nachwuchs erwartet. Nach der Geburt ihrer Zwillinge im Mai 2021 soll im Juli ihr Geschwisterchen zur Welt kommen. Die Schwangerschaft kam für Sarafina allerdings ziemlich unerwartet. Sie wurde lediglich festgestellt, weil sie wegen Unterbauchschmerzen zum Frauenarzt gegangen war. In diesem Zuge habe man aber auch eine Zyste entdeckt!

In ihrer Instagram-Story erinnerte sich die 28-Jährige detaillierter an den ereignisreichen Arztbesuch: "Es wurde dann eine Zyste festgestellt, fünf mal sechs Zentimeter groß, und die Schwangerschaft." Das Geschwülst habe sie sogar ziemlich lange begleitet. "Die Zyste ist auch erst in der 20. Schwangerschaftswoche weggegangen", gab Sarafina preis. Ein operativer Eingriff war offenbar nicht vonnöten.

Die Wahrscheinlichkeit, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, habe bei der Reality-TV-Persönlichkeit eigentlich nur bei einem Prozent gelegen. "Ich habe null an eine mögliche Schwangerschaft gedacht", betonte Sarafina. Schließlich hatte sie lange versucht, ein Kind zu bekommen, bevor es vor zwei Jahren dank künstlicher Befruchtung mit ihren Zwillingen geklappt hat.

Anzeige

RTLZWEI Sarafina und Peter Wollny und ihre Zwillinge Emory und Casey

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im Mai 2023

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter und ihren Söhnen Emory und Casey, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de