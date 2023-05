Sarafina Wollny rechnete nicht mit erneuter Schwangerschaft

Sarafina Wollny (28) ist noch immer überrascht von ihrer erneuten Schwangerschaft. Lange hatten die Die Wollnys-Protagonistin und ihr Mann Peter (30) versucht, Kinder zu bekommen. Dank künstlicher Befruchtung hatte es dann vor zwei Jahren geklappt: Der Reality-TV-Star durfte sich über die Geburt seiner Zwillinge Emory (2) und Casey (2) freuen. Im Dezember gab die zweifache Mama bekannt, dass sie erneut schwanger ist – und das sogar ganz ohne ärztliches Zutun. Wie Sarafina jetzt verrät, habe sie die weitere Schwangerschaft nicht kommen sehen.

"Die Wahrscheinlichkeit, dass es auf normalem Wege klappt, lag bei einem Prozent. Wir hätten damit niemals gerechnet", zeigt sich die 28-Jährige noch immer überrascht in ihrer Instagram-Story. Zudem erzählt Sarafina, dass sie nur wegen Schmerzen damals ihre Frauenärztin aufgesucht habe. "Ich habe null an eine mögliche Schwangerschaft gedacht", gibt sie zu.

Inzwischen befindet sich die Influencerin in der 31. Schwangerschaftswoche. "Die Zeit vergeht so schnell", betont sie in ihrer Instagram-Story. Wie Sarafina erst vor wenigen Tagen verriet, habe sie trotz der fortgeschrittenen Zeit noch nicht viel an Gewicht zugelegt. Ihre Waage zeige ihr lediglich 1,5 Kilo mehr an.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter und ihren Söhnen Emory und Casey, März 2023

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im Mai 2023

