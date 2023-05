Sarah Harrison hatte ihren Töchtern Haare komplett abrasiert

Sarah Harrison (31) hatte gute Gründe für ihr Handeln. Seit 2017 ist die einstige Bachelor-Kandidatin mit Dominic Harrison (31) verheiratet. Doch lange blieben die beiden nicht zu zweit: Kurz nach ihrer standesamtlichen Hochzeit erblickte ihre Tochter Mia Rose (5) das Licht der Welt. Ein paar Jährchen später wuchs die Familie mit Tochter Kyla (2) weiter. Nun offenbart Sarah, dass sie ihren beiden Mädchen als Baby die Haare komplett abrasiert hat!

"Ich habe auf jeden Fall beiden Kindern die Haare abgeschnitten, abrasiert", plaudert die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story aus. Aber warum hat sie das gemacht? Ihre Sprösslinge seien beide jeweils mit vielen schwarzen Haaren auf die Welt gekommen, allerdings seien ihnen beim Haarwechsel viele Haare ausgefallen. "Dann sahen sie aus wie so gerupfte Hühner und dann dachte ich mir so: ‘Komm, einmal alles ab'", schildert die Blondine. Mit einem Rasierer und einer Schere habe sie ihren Mädels deshalb eine Glatze verpasst. Im Nachgang seien ihre Haare gleichmäßig und schön nachgewachsen. "Ich bin auf jeden Fall happy, dass ich das gemacht habe", steht die zweifache Mama zu ihrer damaligen Entscheidung.

Vor rund einem Monat hat sich Sarah auch an ihre erste Schwangerschaft zurückerinnert: Sie teilte einige Throwback-Fotos, die entstanden sind, als Mia Rose noch in ihrem Bauch gewesen ist. "Die Zeit fliegt. Vor sechs Jahren haben wir erfahren, dass wir zum ersten Mal Eltern werden. Es war eine unfassbar schöne Zeit, die unser ganzes Leben verändert hat", wurde die Beauty unter ihrem Beitrag nostalgisch.

Dominic und Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia Rose und Kyla

Sarah Harrison, Influencerin

Dominic Harrison mit seiner Frau Sarah am Strand

