So kamen Sänger Nico Santos und seine Frau Aileen zusammen

Es ist wahre Liebe! Für Nico Santos (30) kann es beruflich nicht besser laufen. Vor wenigen Tagen erschien sein neues Album "Ride" und der Musiker ist im Dauertakt in der Show Sing meinen Song – Das Tauschkonzert zu sehen. Auch privat kann sich der "Rooftop"-Interpret nicht beschweren und an der Seite seiner Frau Aileen fühlt er sich geborgen. Im Talk mit seinen Musikerkollegen rund um Johannes Oerding (41) verrät er: So fanden Nico und seine Liebste zueinander!

Im Rahmen von "Sing meinen Song" erzählt der 30-Jährige über den Ursprung seines Songs "Real Love". Er schildert: "Ich und Aileen kennen uns seit elf Jahren. Wir haben uns kennengelernt in einem Klub, wir haben da beide gearbeitet und ich habe jeden Abend gesungen." Ab einem bestimmten Punkt habe es den Sänger dann nach Köln gezogen, um an seiner Musikkarriere zu arbeiten. "Ich fragte mich: 'Wo kann ich denn da pennen?' Dann dachte ich: 'Bei Aileen'. Wir haben unfassbar viel Zeit miteinander verbracht", meint der "Play With Fire"-Interpret.

Der Corona-Lockdown habe Nicos Liebesglück zugelassen und er erklärt: "Aileen kam zu mir und wir sind seitdem nicht mehr getrennt." Während der Musiker derzeit also auf Wolke sieben schwebt, sieht es bei seinem Kollegen Johannes Oerding leider anders aus. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass der "An guten Tagen"-Interpret und seine einstige Liebste Ina Müller (57) nun getrennte Wege gehen.

RTL / Markus Hertrich Nico Santos, Montez, Johannes Oerding, Lea, Alli Neumann, Clueso und Stefanie Kloß

Instagram / nicosantosofficial Nico Santos, Dezember 2022

Getty Images Johannes Oerding bei der 1Live Krone, Dezember 2018

