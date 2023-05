So süß stand Nino Cheyenne Ochsenknecht bei der Geburt bei

Nino Sifkovits konnte wohl einfach nicht von Cheyenne Ochsenknechts (22) Seite weichen! Bereits im März 2021 hatten das Model und ihr Partner ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Das Paar machte kein Geheimnis daraus, gleich noch ein zweites Kind zu wollen. Vor wenigen Wochen bekam Töchterchen Mavie (2) dann ein Geschwisterchen: Sohnemann Matteo Nael! Während der Geburt wurde Cheyenne tatkräftig von ihrem Nino unterstützt!

Auf Instagram stellt sich die Zweifachmama so einigen Fragen ihrer Follower bezüglich ihrer beiden Geburten via Kaiserschnitt. Ein Fan möchte von Cheyenne wissen, ob ihr Partner während der OPs dabei gewesen sei. "Ja! Er saß bei mir am Kopf und hat meine Hand gehalten", verrät die Blondine ganz offen.

Das ist jedoch nicht die einzige Frage, welche Cheyennes Community beschäftigt. Warum hatte sie eigentlich zwei Mal einen Kaiserschnitt? "Bei Mavie war es ein Kaiserschnitt aufgrund der Beckenendlage und gegen Ende war die Nabelschnur um ihren Hals", erklärt die 22-Jährige. Auch bei Matteo sei es anders geplant gewesen, doch aufgrund von Komplikationen habe er früher geholt werden müssen.

Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits mit Mavie im Oktober 2021

Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht im März 2023

Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits im Februar 2023

