So war es für Rita Ora, mit ihrem Ehemann Taika zu arbeiten!

Sie verbindet Privates mit Beruflichem! Die Sängerin Rita Ora (32) ist seit Jahren im Musikbusiness erfolgreich und möchte derzeit mit ihrer Cover-Version des "FatBoy Slim"-Songs "Praising you" durchstarten. Für das Musikvideo hat sich die Beauty keinen geringeren als ihren Ehemann, Star-Regisseur Taika Waititi (47), ins Boot geholt. Gemeinsam kreierten die beiden einen selbstironischen, witzigen Clip, in dem auch "Fatboy Slim" selbst einen Gastauftritt hat. Nun verrät Rita: Es war eine tolle Erfahrung, mit ihrem Ehemann zusammenzuarbeiten!

Zu Gast in der australischen News-Show "The Project" packt die Sängerin darüber aus, wie es war, ihren Liebsten als Regisseur einzustellen. Zuvor war ihr nämlich mehrfach davon abgeraten worden, Privates mit Beruflichem zu verbinden, was sie im Nachhinein überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Sie schätze Taika nämlich auch für seine Fachexpertise: "Ich respektiere ihn wirklich und bewundere seinen kreativen Beitrag." Die Zusammenarbeit empfand Rita schließlich als natürlich und leicht: "Es ist wirklich hilfreich, wenn man sich mit jemandem so wohlfühlt. Man weiß, dass man man selbst sein kann. Und er treibt mich an und das inspiriert mich."

Rita und Taika hatten erst im Januar verkündet, sich heimlich das Jawort gegeben zu haben. Bei der Zeremonie waren lediglich Ritas Schwester sowie die beiden Töchter des Regisseurs anwesend. Auf eine größere Feier hatten die beiden verzichtet.

Rita Ora beim ESC 2023 in Liverpool

Rita Ora und Taika Waititi während eines Events

Taika Waititi und Rita Ora im Dezember 2022

