So klein war Rita Oras geheime Hochzeit mit Taika Waititi

Rita Ora (32) wollte keine Aufmerksamkeit an ihrem Hochzeitstag! Die Sängerin ist seit 2021 mit Taika Waititi (47) zusammen. Im vergangenen Sommer waren die Gerüchte einer heimlichen Eheschließung immer lauter geworden. Doch erst im Januar bestätigte sie ihre Vermählung mit dem Schauspieler. Grund für die Geheimhaltung sei, dass die "Poison"-Interpretin den Moment ganz für sich haben wollte. Doch nun enthüllt sie weitere Details: Bei Rita und Taikas Trauungszeremonie waren nur drei Gäste anwesend!

Gegenüber Glamour berichtet die Blondine: "Meine Schwester war da – das war wunderbar für mich. Und [Taikas] Töchter waren dabei, was für ihn wunderbar war. Es war ein Traum. Meine Eltern waren auf Zoom dabei." Sie erklärt außerdem, dass es keinen Antrag mit Kniefall gegeben habe: "Es war eher so: 'Ich will dich heiraten. Lass es uns einfach tun.'" Die Hochzeit sei daraufhin in nur zwei bis drei Tagen geplant worden.

In einer Talkshow sprach Rita über ihre Entscheidung, ihren Nachnamen nicht zu ändern und begründete diese damit, dass alles sehr schnell gegangen sei: "Ich habe das Gefühl, dass diese ganze Erfahrung wie ein Wirbelwind war." Zu einem früheren Zeitpunkt hatte sie außerdem verraten: "Ich habe definitiv darüber nachgedacht, seinen Nachnamen anzunehmen, aber ich habe sehr hart für diesen Ora-Namen gearbeitet."

Anzeige

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Anzeige

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi in London

Anzeige

Getty Images Rita Ora bei den British Fashion Awards 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de