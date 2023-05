Carinas Abfuhr: "Ex on the Beach"-Dominik wieder bei Chiara

Dominik Brcic sorgt bei Ex on the Beach für ordentlich Wirbel! Er versuchte sein Glück bei Chiara Antonella (26) – doch das reichte dem Wiener offenbar nicht. Deshalb wählte der einstige Temptation Island-Verführer nur wenig später exakt die gleichen Worte bei Carina – mit wenig Erfolg. Diese Taktik flog allerdings ziemlich schnell auf – und dennoch versuchte es Dominik erneut bei Chiara!

"Das soll aber überhaupt nicht so rüberkommen, dass du jetzt denkst, ich würde mit dir spielen", erklärt ihr der Wiener. "Hätte ich nicht so viel Interesse an dir, dann wär mir das scheißegal", versucht er sich zu rechtfertigen. "Du kannst nicht Gott und der Welt sagen 'Ich will dich auffressen!'", macht ihm die Love Island-Bekanntheit schnell klar. Sie habe ihn absichtlich nicht darauf angesprochen, "weil ich davon ausgegangen bin, dass du das noch einer dritten Dame erzählst. Ich meine, wenn du so viel Hunger hast und vier, fünf, sechs Mädels auffressen willst."

Doch das ist nicht der einzige Fauxpas, den Dominik sich leistet. Chiara habe ihn wirklich gut gefunden, "aber damit hast du es schon ein bisschen verkackt", macht sie deutlich. Darauf antwortet er: "Das habe ich mir auch gedacht, aber Carina, ganz ehrlich…" – woraufhin ihn die Influencerin sofort unterbricht: "Was hast du gerade gesagt, hast du gerade Carina gesagt? Nächstes Eigentor […] Friss wen anders auf, aber nicht mich!", lacht sie.

Alle Episoden von "Ex on the Beach" bei RTL+.

Anzeige

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / dominik_brcic Dominik Brcic, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de