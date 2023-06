"Ich nach 15 Shots": GNTM-Fans finden Drag-Show peinlich

Die Fans sind alles andere als zufrieden! Nur noch acht Kandidatinnen kämpfen bei Germany's next Topmodel um den Titel. Unter anderem dürfen noch Nicole, Coco, Selma oder auch Somajia auf den Sieg hoffen. In der heutigen Folge stand nicht nur das große Harper's Bazaar-Shooting an, sondern auch eine glamouröse Drag-Show. Doch diese kommt bei den GNTM-Zuschauern nicht sehr gut an: Die Fans finden die Drag-Show der Mädels peinlich!

So schreibt ein Twitter-User: "Was genau habe ich mir da angeschaut? Das war echt unangenehm." Die Auftritte der Nachwuchsmodels seien deutlich schlechter gewesen als die der professionellen Dragqueens. Zwei weiterer Social-Media-Nutzer meinen: "Die tanzen wie ich nach 15 Tequila-Shots! Überhaupt nicht gut!" und "Ich hab wirklich so viel mehr erwartet."

Im Rahmen des Covershootings hingegen konnten die verbliebenen Nachwuchsmodels wohl mehr überzeugen. So stachen beispielsweise Nicole oder auch Somajia mit ihren Performances vor der Kamera sehr heraus. Auch Vivien haute mit ihrem Blick und ihren Posen Model-Mama Heidi Klum (50) vom Hocker.

ProSieben / Sven Doornkaat Olivia (L.) und Anna-Maria mit einer Draqueen bei GNTM 2023

ProSieben Vivien, Selma, Anna-Maria, Nicole und Mirella bei der Entscheidung von "GNTM"

ProSieben / Sven Doornkaat Vivien Blotzki beim GNTM-Covershoot 2023

