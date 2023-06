"Vertraute Atmosphäre": So war die Hausgeburt für Kisu!

Kisu (31) schwebt im Babyglück! Die YouTuberin und ihr Mann Kevin Tewe begrüßten am Mittwoch ihr Baby auf der Welt. Nach ihrer ersten Tochter Milena durften sie sich über ein weiteres Mädchen freuen. In den vergangenen Tagen war die Influencerin damit beschäftigt gewesen, ihr Zuhause auf die Geburt vorzubereiten – denn ihr Nachwuchs kam per Hausgeburt zu Welt. Doch wie war das für Kisu? Promiflash hat nachgefragt!

"[Sie] war total schön, vor allem wegen der vertrauten Atmosphäre", freut sie sich. Sie kenne ihre Hebamme schon lange, ihr Mann sei dabei gewesen und die Geburt fand in ihrem eigenen Bett statt. "Danach in die eigene Dusche zu steigen und sich direkt in die eigene Bettwäsche zu kuscheln, ist einfach so ein tolles Gefühl", schwärmt die Netz-Bekanntheit. Sie und ihr Mann seien sehr glücklich über die Entscheidung, ihr Kind zu Hause zur Welt zu bringen. "Wir […] würden jedes Paar, das eine Hausgeburt in Erwägung zieht, dabei bestärken", erklärt Kisu Promiflash.

Die Geburt ihrer Tochter verkündete die Beauty bei Instagram mit einem niedlichen Foto. Zu dem Schnappschuss, auf dem sie ihr kleines Wunder im Arm hält, schreibt Kisu: "Willkommen, kleines Mädchen. Wir hätten uns keine schönere Geburt vorstellen können. Heute Mittag hast du zwischen Mami und Papi im Bettchen das Licht der Welt erblickt."

