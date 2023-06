Flucht vor Harry? König Charles ist jetzt im Rumänien-Urlaub

Hat König Charles (74) seinen Urlaub bewusst geplant? Der jüngere Sohn des britischen Monarchen, Prinz Harry (38), wird in wenigen Tagen nach London reisen. Dort soll er vor Gericht im Prozess gegen ein Medienunternehmen aussagen. Dieses hatte er verklagt, weil er unrechtmäßig abgehört worden sein soll. Kurz vorher verlässt sein Vater aber das Land: Charles ist jetzt zu seiner ersten Reise als gekrönter König aufgebrochen.

Wie das Hello! Magazine berichtet, ist Charles am Freitag in der rumänischen Hauptstadt Bukarest eingetroffen. Dort plant er, sich ein paar Tage in den Bergen zu entspannen und außerdem soll er auch dem rumänischen Präsidenten einen Besuch abstatten. Doch was vor allem auffällt, ist die Tatsache, dass der 74-Jährige seine Heimat nur wenige Tage vor Harrys Ankunft verlässt. Ob der Throninhaber ganz bewusst in den Urlaub gefahren ist, wenn sein entfremdeter Sohn in der Stadt ist?

Zumindest soll Charles von den anhaltenden Dramen um Harry ziemlich genervt sein. "Jetzt, da die Krönung abgeschlossen ist, denke ich, dass Charles sich auf die Aufgabe konzentrieren wird, König zu sein, anstatt sich weiterhin von dem Drama um Harry und Meghan (41) ablenken zu lassen", meinte ein Insider zu Daily Beast. Eine Versöhnung strebe er zwar immer noch an, aber der perfekte Zeitpunkt – die Krönung – habe sein Spross verpasst.

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

Getty Images Prinz Charles im April 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2020

