Süße 24: Romina Palm feiert ihren Geburtstag auf Ibiza!

Romina Palm (24) lässt sich ordentlich feiern! Das Model wirkt aktueller, ausgeglichener denn je. Im März war bekannt geworden, dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Verlobter Stefano Zarrella (32) sich getrennt haben. Inzwischen hat die Beauty das Kapitel hinter sich gelassen – und genießt ihr Leben als Single. Derzeit macht Romina Urlaub und ließ an ihrem Geburtstag die Korken knallen.

Via Instagram gab Romina ihren Fans ein paar Einblicke in ihre Auszeit auf Ibiza. Dort gönnt sich die Influencerin nicht nur viel Sonne und Spaß, sondern wollte auch ein wenig feiern. Sie ist nämlich 24 Jahre alt geworden. Dazu teilte sie ein Video, in dem sie strahlend die Kerzen auf ihrem Geburtstagskuchen auspustet. Zudem feierte sie in ihren Ehrentag rein – und auch wenn der Abend nicht wie geplant verlief, ist das Geburtstagskind trotzdem megahappy.

Das restliche 2023 möchte Romina in vollen Zügen genießen. Dazu gehört für die Bloggerin offenbar auch eine Typveränderung an sich durchzuführen. Wie sie Promiflash verraten hatte, hat sie Lust auf eine neue Frisur. "Ich kann so viel sagen, dass es das Gegenteil von dem werden wird, was ich jetzt habe – nicht mehr lang und nicht mehr rot", hatte die YouTuberin bereits angedeutet.

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm auf Ibiza im Mai 2023

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im April 2022

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im Dezember 2022

Anzeige

Glaubt ihr, dass Romina noch mehr Einblicke von ihrem Geburtstag teilen wird? Ach bestimmt! Kann ich mir nicht vorstellen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de