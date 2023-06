Thorsten Legat macht Nico Ansage: "Zeig, dass du Eier hast!"

Thorsten Legat (54) ist wütend. In den vergangenen Wochen musste der Realitystar mitansehen, wie sein Sohn Nico Legat seine Freundin bei Temptation Island betrogen hatte. Doch zum Unverständnis vieler Fans nahm der zweifache Vater Nico auch nach dem Seitensprung vor laufenden Kameras in Schutz. Doch ist Thorsten langsam mit seinem Latein am Ende? Im Netz richtet er nun harte Worte an seinen Sohn.

"Ich stehe zu meinem Sohn, aber auch ich verliere langsam die Geduld. [...] Wenn ich Scheiße gebaut habe in dem Alter, habe ich auch dazu gestanden", stellt der Sportler in seiner Instagram-Story klar. Dass Nico sich verstecke und kein Statement abgebe, könne Thorsten nicht nachvollziehen. Anschließend richtet sich Thorsten direkt an seinen Sohnemann: "Wer austeilt, der kann auch einstecken. Nico, mein Appell an dich: Meld dich jetzt bei der Öffentlichkeit und zeig, dass du Eier hast."

Bereits gestern hatte Thorsten unter seinem Instagram-Beitrag klargestellt: "Solange ich lebe und atme, werden ich und meine Frau immer zu unserem Sohn halten." Dennoch ließ er sich auch hier einen kleinen Seitenhieb nicht nehmen: "Nur Angsthasen laufen weg. Wenn du einer bist, dann stell dich deiner Verantwortung und hafte dafür und steh gerade."

Anzeige

Instagram / thorsten_legat_official Thorsten Legat, ehemaliger Profifußballer

Anzeige

Instagram / nico.legat Thorsten Legat und sein Sohn Nico

Anzeige

Instagram / thorsten_legat_official Alexandra und Thorsten Legat, August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de