Zum 27. Geburtstag: So süß feiert Zendaya ihren Tom Holland

Zendaya (26) scheint sehr dankbar für ihren Tom Holland (27) zu sein. Die beiden Schauspieler hatten sich bei den Dreharbeiten zu den Spiderman-Filmen kennengelernt. 2021 funkte es dann zwischen ihnen. Seitdem gehen sie gemeinsam durchs Leben und scheinen unzertrennlich zu sein. Am Donnerstag feierte der gebürtige Brite seinen 27. Geburtstag. Und zu diesem Anlass gratuliert Zendaya ihrem Tom mit einem niedlichen Post.

Für Zendaya braucht es offenbar nicht viele Worte, um ihrem Liebsten zum Geburtstag zu gratulieren. In ihrer Instagram-Story teilt die Sängerin lediglich zwei Bilder von Tom, die ihn am Meer zeigen. Während er auf einem Foto vor dem türkisblauen Wasser in die Kamera lächelt, hält er auf dem anderen lediglich die Hände in Herzform aus den Fluten. Seine Partnerin kommentiert die Schnappschüsse nur mit einem Herz Emoji und einem Smiley mit Herzaugen. Dennoch dürfte diese süße Geste bei den Fans des Paares für Verzückung sorgen.

Auch nach knapp zwei Jahren Beziehung sind Zendaya und Tom noch ein Herz und eine Seele. Ihre Fans hatten deshalb auch schon vermutet, dass sie vielleicht den nächsten Schritt wagen. Bei Twitter machte ein Foto mit einem Fan die Runde, auf dem deutlich zu sehen ist, dass die 26-Jährige ihre linke Hand versteckt. "Linke Hand in ihrer Jackentasche, ich weiß, was das bedeutet", meinte ein User begeistert und spielt auf eine mögliche Verlobung an.

Tom Holland, britischer Schauspieler

Tom Holland, "Spider-Man"-Darsteller

Tom Holland und Zendaya, Schauspielerin

