Bachelor-Siegerin Angelina teilt erstes Bild mit Freund!

Sie teilt ihr Glück mit der ganzen Welt! Angelina Utzeri hatte in diesem Jahr an Der Bachelor teilgenommen und sich in Rosenkavalier David Jackson verliebt. Obwohl sie letztendlich sogar die letzte Rose bekam, war ihre Beziehung nicht für ein Happy End bestimmt. Doch die Beauty ist mittlerweile wieder in festen Händen und offenbar überglücklich, was sie nun zeigt: Angelina teilt ein allererstes Bild mit ihrem neuen Partner!

Via Instagram veröffentlicht die 28-Jährige ein paar süße Schnappschüsse von sich und ihrem Schatz. Total liebevoll umarmt Angelinas Freund Andreas sie von hinten – und das vor einer malerischen Kulisse. Das Paar befindet sich nämlich seit einigen Tagen im Urlaub und scheint die Zeit mehr als zu genießen. Und das macht Utze auch in der Kommentarspalte deutlich: Den Beitrag kommentiert sie mit einem simplen, weißen Herz-Emoji.

Erst vor wenigen Tagen schwärmte die Brünette im Bild-Interview von ihrer neuen Liebe. "Ich kann bei Andreas genau so sein, wie ich bin und fühl mich verstanden und unterstützt – bei allem, was ich tue. Wir sind ein Team", verriet sie ganz verliebt im Gespräch.

Instagram / utze_ Der Bachelor David Jackson und Kandidatin Angelina Utzeri

Instagram / utze_ Angelina Utzeri mit ihrem Freund

Instagram / utze_ Angelina Utzeri, Bachelor-Kandidatin

