Eine Woche verheiratet: Das hat sich für Ben Melzer geändert

Benjamin Melzer könnte momentan wohl nicht glücklicher sein. Seit über vier Jahren geht der Influencer mit Sissi (27) durchs Leben. Im Mai dieses Jahres machten die beiden dann Nägel mit Köpfen und gaben sich im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort. Seitdem genießen die Realitystars ihr Eheleben in vollen Zügen – doch hat sich Bens Leben etwa durch die Hochzeit verändert?

Auf Instagram teilt der 36-Jährige jetzt ein Video von den Feierlichkeiten. In dem kurzen Clip läuft das Paar tanzend einen Weg entlang, während drumherum funkensprühende Fackeln leuchten. "Eine Woche verheiratet und was hat sich verändert?", stellt er sich dazu die Frage und beantwortet sie sich selbst: "Zum Glück gar nichts. Na gut, [Sissis] Nachname." Er könne sogar einfach nicht genug davon bekommen, sich die Aufnahmen von seiner und Sissis Traumhochzeit anzusehen. "Bin immer noch in diesem Moment", schwärmt der Hottie.

Wie traumhaft ihre Hochzeit gewesen war, machte Ben seinen Fans bereits einen Tag nach der Feier deutlich. "Atemberaubend. Das Wort beschreibt den gestrigen Tag wohl am besten. Wir sind immer noch überwältigt und müssen heute erst einmal realisieren, was gestern alles geschehen ist", plauderte das Malemodel aus.

Kathrin Krok Ben und Sissi Melzer bei ihrer Hochzeit

Kathrin Krok Ben und Sissi Melzer bei ihrer Hochzeit

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer im Mai 2023

