Große Party: So glamourös war Heidi Klums 50. Geburtstag!

Sie lässt sich feiern! Heidi Klum (50) gehört zu den erfolgreichsten Models der vergangenen Jahrzehnte und zierte schon zahlreiche Magazin-Cover und Kampagnen. Nicht nur in Deutschland ist sie mehr als erfolgreich, sondern auch in ihrer Wahlheimat, den USA. Am vergangenen Donnerstag wurde die Laufstegschönheit 50 Jahre alt. Zu ihrem runden Geburtstag schmiss Heidi natürlich auch eine fette Party – ganz im Stil der goldenen 20er!

In ihrer Instagram-Story lässt die GNTM-Chefin den besonderen Abend nun Revue passieren und repostet einige Schnappschüsse und Videos ihrer Gäste. Neben ihrem Ehemann Tom Kaulitz (33) und seinem Bruder Bill (33) waren so einige andere Berühmtheiten eingeladen: So strahlte das Geburtstagskind unter anderem neben seiner America's got Talent–Jury-Kollegin Sofia Vergara (50) in die Kamera. Auf einem Clip von Star-Fotograf Christian Schuller tanzt sie außerdem ganz ausgelassen vor ihrer riesigen Torte, umringt von ihren Liebsten, goldenen Luftballons und glamouröser Dekoration.

Ganz getreu dem 20er-Jahre-Motto trug Heidi bei ihrer Party ein edles Outfit: Zu einem bodenlangen, transparenten Glitzerkleid mit XXL-Rückenausschnitt und Feder-Applikationen kombinierte sie einen Kopfschmuck, der mit edlen Juwelen besetzt war. Später warf sich das Supermodel sogar noch eine opulente Federjacke über. Aber auch ihre Gäste zeigten sich von ihrer besten Seite: Schwager Bill begeisterte beispielsweise in einem funkelnden Hosenanzug mit schwarzem Cape.

