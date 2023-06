Jordanische Royal-Hochzeit: Prinz William spricht über Kids

Eine weitere royale Hochzeit stand vor der Tür. Der jordanische Prinz Hussein und seine Frau Rajwa gaben sich am Donnerstag das Jawort. Zu diesem besonderen Anlass erschienen auch viele internationale Royals – Prinzessin Victoria von Schweden (45) und ihr Mann reisten sogar in einem Linienflugzeug an. Doch auch die britischen Royals besuchten die Feierlichkeiten. Und dort tauschten sich Prinzessin Kate (41) und Prinz William (40) mit anderen Gästen wohl über ihre Kinder aus.

Wie Mirror berichtet, will eine Lippenleserin erkannt haben, wie Königin Rania von Jordanien sich nach dem Wohlbefinden von Prinz Louis (5), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz George (9) erkundigt hat. "Es ist so schön, dich zu sehen, wie geht es deinen Kindern?", soll die Königin William gefragt haben. Zwar zeigten die Kameras den britischen Thronfolger nicht, doch anscheinend war es eine positive Antwort, denn die 53-Jährige antwortete wohl erfreut: "Das ist gut!"

Doch das war wohl nicht das einzige Gespräch über die Mini-Royals, die nicht an der Hochzeit teilnahmen. Laut Daily Mail soll die Königin gegenüber dem Prinzen und der Prinzessin von Wales geäußert haben: "Sie waren so brav!" Ranias Gatte soll gesagt haben: "Ja, ich erinnere mich daran, es war wunderschön." Ob es bei dem Gespräch tatsächlich um Louis, Charlotte und George ging, konnte die Lippenleserin nicht sicher sagen.

Getty Images Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis

Getty Images Königin Rania von Jordanien, Mai 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Mai 2023

