Kurz vor ihrem Tod: War Harrys Buch zu viel für die Queen?

Waren die Memoiren der letzte Tropfen auf dem heißen Stein? Anfang des Jahres veröffentlichte Prinz Harry (38) sein Buch mit dem Titel "Reserve". In diesem packt der Herzog von Sussex schonungslos über die britischen Royals aus. Über seine Großmutter, die Queen (✝96), verliert er darin hingegen kein böses Wort. Die Monarchin war zu Lebzeiten dennoch wohl nicht begeistert von so einem Werk gewesen: Wie ein Insider nun verrät, hatte Harrys Ankündigung des Buches der Queen ganz schön zugesetzt!

Nur kurz vor ihrem Tod wurde bekannt, dass der 38-Jährige in seinem Werk schonungslos über den Palast herziehen wolle. Ein Insider verrät jetzt gegenüber DailyBeast, dass das offenbar zu viel für die eh schon angeschlagene Königin war. "In den letzten Jahren ihres Lebens – sicherlich seit dem Tod ihres Mannes Prinz Philip (✝99) – hatte die Königin starke Schmerzen. In den letzten Monaten wurde es natürlich sehr viel schlimmer. [...] Das war der Zeitpunkt für Harry und Meghan, sich auf die Zunge zu beißen", erklärt die Quelle.

Der Informant ist sich sicher, dass Harry damit seine geliebte Großmutter verraten habe. "Dass Harry ankündigte, er schreibe Memoiren, als seine Großmutter nicht nur kürzlich verwitwet war, sondern tatsächlich im Sterben lag, wovon er gewusst haben muss – nun, die Grausamkeit dessen raubt einem den Atem", führt der Insider weiter aus.

Getty Images Die Queen und Prinz Harry im Mai 2019 auf Schloss Windsor

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

