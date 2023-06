Nun offiziell? Hailee Steinfeld und Josh halten Händchen!

Bestätigen sie so die Gerüchte? Hailee Steinfeld (26) soll 2018 eine Romanze mit One Direction-Star Niall Horan (29) gehabt haben – nun scheint die Pitch Perfect-Bekanntheit sich neu verliebt zu haben. Seit einigen Tagen wird spekuliert, ob sie mit dem NFL-Spieler Josh Allen (27) anbandelt. Die zwei wurden bereits zusammen in New York gesehen und wirkten dabei ziemlich vertraut. Auf einem neuen Schnappschuss sind Hailee und Josh sogar Hand in Hand zu sehen!

Am Wochenende waren die 26-Jährige und der Sportler offenbar mit einigen Freunden unterwegs und kehrten in Manhattan im Restaurant Sushi by Boū ein. Auf einem Schnappschuss des Abends sitzen die beiden neben einigen Freunden am Tisch und strahlen in die Kamera. Was aber besonders ins Auge fällt: Josh hat seinen Arm um Hailee gelegt – sie verschränkt dabei ganz verliebt ihre Hand mit seiner. Auch wenn es durchaus den Anschein macht, als ob die beiden ein Pärchen sind, hat sich bisher weder die "Hawkeye"-Darstellerin noch der Footballstar zu den Liebesgerüchten geäußert.

Ob Hailee mit dem Buffalo-Bills-Quarterback tatsächlich den Einen gefunden hat? Immerhin weiß sie offenbar schon ganz genau, wie der perfekte Mann für sie aussieht. "Ich möchte einen Partner, der in erster Linie loyal und ehrlich ist, aber auch selbstbewusst und in der Lage, sein Ding zu machen, während ich meins mache", erklärte die Beauty im Interview mit Cosmopolitan.

Getty Images Hailee Steinfeld im September 2022 in Los Angeles

Getty Images Josh Allen, NFL-Spieler

Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld, Schauspielerin

