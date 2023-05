Schwangere Charlotte Dawson teilt Tanzvideo in Unterwäsche

Sie zeigt stolz ihren kugelrunden Babybauch! Charlotte Dawson (30) und ihr Verlobter Matthew Sarsfield sind bereits Eltern eines zweijährigen Sohnes namens Noah. Im Februar verkündete die UK-Ex on the Beach-Bekanntheit dann zuckersüße Neuigkeiten: Sie erwarten wieder Nachwuchs – und zwar einen weiteren Jungen. Schon in wenigen Wochen wird ihr Baby das Licht der Welt erblicken. So happy läutet Charlotte nun ihren Schwangerschafts-Endspurt ein!

Via Instagram teilt die Beauty einen lustigen Clip aus ihrem Urlaub an der Algarve. Darauf tanzt sie nur in BH und Slip bekleidet auf dem Balkon ihres Hotels und macht einige Verrenkungen. Dabei liefert sie ihren Fans auch einen 360-Grad-Anblick ihrer Babykugel und teilt mit, dass sie nun in ihrer 30. Schwangerschaftswoche ist. "Ich werde diesen kleinen Jungen heraus tanzen", scherzt die Britin unter ihrem Video.

Die Beauty kann es offenbar gar nicht abwarten, ihren Sohn in den Armen zu halten. Für Charlotte ist ihr Baby auch ein kleines Wunder, denn sie erlitt vergangenes Jahr eine Fehlgeburt. "Ich kann nicht glauben, dass es tatsächlich passiert ist und Noah ein großer Bruder wird. [...] Ich fühle mich sehr gesegnet und bin sehr glücklich, dass ich es geschafft habe, wieder schwanger zu werden", betonte sie gegenüber OK! Magazine.

Charlotte Dawson, Reality-TV-Star

Charlotte Dawson im Mai 2023

Charlotte Dawson, TV-Star

