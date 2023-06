Zooey Deschanel mit blonder Perücke kaum wiederzuerkennen!

Da muss man glatt zweimal hinsehen! Die Schauspielerin Zooey Deschanel (43) ist für ihren Signature-Look mit dichten dunkelbraunen Locken und Pony bekannt. So hatten sie ihre Fans unter anderem im Film "500 Days of Summer" sowie in der Serie New Girl kennengelernt. Nun zeigt die US-Amerikanerin aber eine andere Facette von sich: Auf neuesten Fotos ist Zooey mit blonder Perücke kaum wiederzuerkennen!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die brünette Beauty Schnappschüsse vom Set der Serie "Physical". Darauf posiert sie lässig vorm Spiegel und zeigt ihre neue Haarpracht: Eine voluminöse blonde Wallemähne ohne die Zooey-typischen Ponyfransen. Für die finale Staffel der Apple TV+-Serie hatte sich die Schauspielerin dieser Transformation unterziehen müssen, die an den Stil der 1980er-Jahre angelehnt ist. Auf den Fotos trägt die Schauspielerin zudem einen knallblauen Body, den sie mit einer schwarzen Daunenjacke kombiniert.

Erst im April hatte Zooey verraten, eine Rückkehr zu ihrer "New Girl"-Rolle nicht auszuschließen. Die US-Amerikanerin hatte von 2011 bis 2018 die Rolle der schrulligen Lehrerin Jessica Day gespielt und hegt noch immer positive Erinnerungen an diesen Karriereabschnitt: "Ich hatte auf jeden Fall eine wunderbare Zeit und würde sehr gerne wiederkommen."

Anzeige

Getty Images Zooey Deschanel im März 2022

Anzeige

Instagram Zooey Deschanel im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Zooey Deschanel bei einem "New Girl"-Q&A in Hollywood, April 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de