Ausgeplaudert: Ben Melzer ist tatsächlich ein Fan von Botox

Wer hätte das gedacht? Ben und Sissi Melzer (27) sind bereits seit über vier Jahren ein Paar. Vor wenigen Tagen gaben sich die Turteltauben nun sogar das Jawort und heirateten im Rahmen einer romantischen Zeremonie. Sissi macht kein Geheimnis daraus, dass sie ihren Schatz sehr heiß findet. Doch wie hält sich der Influencer eigentlich so jung im Gesicht? Tatsächlich ist Ben ein bekennender Fan von Botox!

In seiner Instagram-Story beantwortet der 36-Jährige nun Fragen und Kommentare seiner Follower. So meint ein User: "Sissi und du, ihr habt einen Altersunterschied von neun Jahren. Aber du siehst gar nicht so alt aus." Ben reagiert darauf mit diesen Worten: "Elisi hält mich jung – und auch ein bisschen Botox." Somit scheint offensichtlich zu sein, dass das Model es nicht verteufelt, Gebrauch von Schönheitsbehandlungen zu machen. "Mit Botox habe ich mit 24 Jahren angefangen", ergänzt der Hottie.

Seine Sissi finde das wohl auch überhaupt nicht schlimm. Über ihren Hochzeitstag von vor wenigen Tagen äußerte Ben vor Kurzem: "Atemberaubend. Das Wort beschreibt den gestrigen Tag wohl am besten. Wir sind immer noch überwältigt und müssen heute erst einmal realisieren, was gestern alles geschehen ist." Dass das Paar nun verheiratet ist, fühle sich unwirklich an, aber "auch verdammt gut".

Getty Images Ben Melzer, Influencer und Model

RTL Benjamin Melzer, Model

Kathrin Krok Ben und Sissi Melzer bei ihrer Hochzeit

