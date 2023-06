Britney Spears gibt ehrlich zu, dass sie zugenommen hat!

Sie gibt ein überraschendes Update zu ihrem Body! Britney Spears (41) präsentiert sich mittlerweile seit Jahren immer mal wieder freizügig, skurril oder tanzend auf ihrem Social-Media-Account. Die Sängerin scheut sich nicht davor, ihr Inneres und all ihre Gedanken nach Auflösung der Vormundschaft herauszutragen. Nun überrascht sie aber mit einem unerwarteten Post: Britney gibt ihren Fans preis, dass sich ihr Körper verändert hat!

Via Instagram teilt die 41-Jährige ein Video von sich, in dem sie ausgelassen tanzt. So weit, so unspannend! Doch in der Kommentarspalte schreibt sie etwas auf Spanisch, dass ihre Follower aufhorchen lassen dürfte. "Ich habe zugenommen, aber wenigstens habe ich jetzt einen Hintern und kann ihn den ganzen Tag lang bewegen!", kommentiert die zweifache Mutter. Ganz offensichtlich macht sich die Blondine nichts aus ein paar Kilo mehr – und genau das zeigt sie auch ihrer Community.

Britney macht schon seit Jahren kein Hehl aus ihrem Gewicht. So sprach sie bereits 2021 darüber, dass sie ziemlich viel abgenommen hatte. "Durch dieses Shirt habe ich gemerkt, wie viel Gewicht ich verloren habe! Ich habe die Bilder tatsächlich bearbeiten müssen, um dicker auszusehen!", schrieb Britney damals im Netz.

Getty Images Britney Spears im Jahr 2014

Instagram / britneyspears Britney Spears in ihrem pinken Bikini im April 2023

Getty Images Britney Spears, Sängerin

