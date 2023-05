Britney Spears führt ulkigen Cowboy-Tanz im Bikini auf!

Ihre Fans sind verwirrt! Seit bereits einigen Jahren nutzt Britney Spears (41) Social Media, um ihren Followern kryptische, oft skurrile Posts zu präsentieren. Im Herbst 2021 endete die Vormundschaft unter ihrem Vater Jamie Spears (70). Die Fans der Sängerin dachten daraufhin, dass dadurch auch ihre eigenartige Inszenierung ein Ende haben würde – doch dem war nicht so. Nach wie vor postet die "Gimme More"-Interpretin Clips, in welchen sie ziemlich merkwürdige Dinge macht. So auch jetzt: Britney führt einen ulkigen Cowboy-Tanz auf!

Via Instagram teilt die 41-Jährige ein Video, in welchem sie mit nichts bekleidet außer einem Bikini und einem Cowboy-Hut tanzt. Den Beitrag untermalt sie mit einer Melodie, die aus einem Wildwestfilm stammen könnte. Britney bewegt eigenartig ihre Arme und lässt ihre Hüfte kreisen, während sie an einer Stelle im Clip ihre Hände um ihren Hals legt. Dann wechselt das Video zu einer anderen Sequenz, in welcher die "(You Drive Me) Crazy"-Interpretin, bekleidet in einem knappen pinken Outfit, weitere merkwürdige Bewegungen ausführt.

Erst vor Kurzem schilderte ein Insider, dass Britney all ihren Posts zum Trotz oft zu Unrecht als "verrückt" erachtet werde. Er meinte gegenüber People: "Sie konnte in vergangener Zeit so einige schöne Dinge erreichen. Und das alles aus eigener Kraft!" Die geheime Quelle ergänzte, dass doch am Wichtigsten sei, dass die Sängerin glücklich ist.

Instagram / britneyspears Britney Spears in ihrem Haus

Instagram / britneyspears Britney Spears in ihrem Anwesen im Jahr 2023

Getty Images Britney Spears, Sängerin

