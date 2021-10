Britney Spears (39) ist von ihrem eigenen Körper überrascht! Den Body der Musikerin bekamen ihre Follower schon einige Male zu sehen. Seit dem Sommer postet die Blondine immer wieder Oben-ohne-Bilder von sich. Nach dem gewonnenen Vormundschaftsprozess gegen ihren Vater Jamie (69) zog die "Toxic"-Interpretin sogar komplett blank. Nun wurde die Figur der Popprinzessin auf Social Media erneut zum Thema, denn: Britney kann kaum glauben, wie viel sie abgenommen hat!

Zunächst schwärmte die 39-Jährige in ihrem Instagram-Post noch von ihrem neuen pfirsichfarbenen Lieblingsshirt. Doch in dem Kleidungsstück fühle sie sich nicht nur jung, sondern es hatte auch noch einen ganz anderen Effekt. "Durch dieses Shirt habe ich gemerkt, wie viel Gewicht ich verloren habe! Ich habe die Bilder tatsächlich bearbeiten müssen, um dicker auszusehen!", schrieb Britney. Im Vergleich zu Clips aus dem Sommer, die sie wegen der Rundungen ihres damaligen Körpers nie gezeigt habe, sei sie nun deutlich schlanker. "Wenn ich jemals den Mut habe, euch diese Videos, in denen ich viel dicker war, zu zeigen, werdet ich auch sagen: 'Wow!'", ist sich die Künstlerin sicher.

So oder so – die Follower der Popikone unterstützen sie in jeder Form. "Du siehst toll aus, Britney, egal wie dick oder dünn du bist", versicherte ein Fan. Ein anderer hingegen amüsierte sich über den Post: "Ich werde jetzt auch anfangen, den Leuten zu erzählen, dass ich meine Bilder bearbeite, um dicker auszusehen!"

Instagram / britneyspears Britney Spears komplett nackt im Urlaub

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2021

Getty Images Britney Spears bei den VMAs 2016

