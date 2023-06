"Der Eine": Jill Lange schwärmt von Boyfriend Lars Maucher

Gesucht und gefunden! Jill Lange (22) und Lars Maucher (26) lernten sich in der dritten Staffel der Kuppelshow Ex on the Beach kennen und lieben. Im vergangenen September verkündeten die zwei Turteltauben, offiziell ein Paar zu sein. Auch wenn es gelegentlich mal bei den beiden zu kriseln scheint, zeigen die zwei Realitysternchen nur zu gerne im Netz, wie verrückt sie nacheinander sind. Nun schwärmt Jill erneut von ihrem Lars auf Social Media!

Gestern Abend teilte die 22-Jährige ein neues Video mit ihren Followern auf Instagram. In dem zusammengeschnittenen Reel gönnte sich das Pärchen einen romantischen Campervan-Ausflug zum Gardasee nach Italien. Dabei lag die Beauty mit ihrem Liebsten total verschmust auf einer Matratze im Hinterraum des Campers. "Stellt euch vor, ihr habt den Einen gefunden und verbringt eure Freitagabende von nun an auf diese Weise", schwärmt die Influencerin unter dem Beitrag.

Bei solch süßen Couple Goals schmilzt natürlich auch Jills Community dahin. "Eure Liebe zu sehen, ist so schön" oder "Es ist so schön zu sehen, wie eure Augen strahlen, wenn ihr euch anseht", schrieben einige ihrer Fans unter den neuen Post. Ein Dritter schrieb ganz offen raus: "Ich gönne es dir so!"

Instagram / lars_maucher Lars Maucher und Jill Lange im Dezember 2022

Instagram / lars_maucher Lars Maucher mit seiner Freundin Jill Lange

Instagram / jill_langee Lars Maucher und Jill Lange

