Fans feiern es: Megan Fox zeigt sich hot in knappem Bikini

Sie bringt alle um den Verstand! Megan Fox' (37) Leben ist aktuell ziemlich turbulent. Neben den Schlagzeilen rund um ihre On-off-Beziehung mit Machine Gun Kelly (33) sprach die Schauspielerin erst kürzlich über ihre Körperdysmorphie. Sie selbst könne ihren Körper nie wirklich akzeptieren oder gar schön finden. Ihre Fans sehen das aber anders: Im Netz teilt Megan neue Pics und ihre Community rastet schier aus!

Via Instagram veröffentlicht die 37-Jährige zwei neue Bilder von sich. Auf einem Bild posiert sie vor einer malerischen Kulisse und auf dem anderen zeigt sie ihren Bikini-Body. Und der kann sich echt sehen lassen: Ihre Kurven setzt Megan lediglich mit einem schwarzen Zweiteiler in Szene, der nur das Nötigste verdeckt. Dazu kommentiert sie: "Ass der Kelche + der Stern". Damit deutet sie wohl auf die zwei Tarot-Karten an, die beide für eine glückliche und harmonische Zukunft stehen.

Ihre Follower sind bei diesen Aufnahmen auf jeden Fall ziemlich aus dem Häuschen. "Ich habe dich noch nie so gesund gesehen. Du strahlst regelrecht und diese Karten zu ziehen, das kann nur besser werden" oder "Megan, du strahlst ja förmlich. Ich hoffe, dass wieder einmal alles für dich in Ordnung ist", kommentieren unter anderem zwei User im Netz.

Instagram / meganfox Megan Fox, Schauspielerin

Instagram / meganfox Megan Fox' Body

Getty Images Megan Fox im Mai 2023

