So erfuhr Amanda Seyfried von Lindsay Lohans Schwangerschaft

"Mean Girls" halten zusammen! Die Schauspielerin Amanda Seyfried (37) hatte im Jahr 2004 einen großen Filmerfolg feiern können, als sie in Tina Feys (53) "Mean Girls" mitspielen durfte. Damals war sie an der Seite ihrer Kolleginnen Lindsay Lohan (36), Rachel McAdams (44) und Lacey Chabert (40) zu sehen gewesen. Im März hatte Lindsay dann verkündet, ihr erstes Kind zu erwarten und Amanda packt nun aus: So erfuhr sie von der Schwangerschaft ihres Co-Stars!

Bei ihrem Besuch in der Sendung "Good Morning America" erzählt die Schauspielerin, wie sehr sie sich für Lindsay und deren wachsende Familie freue. Tatsächlich habe sie von der Schwangerschaft nicht sofort erfahren: "Ich hatte mit Lindsay gesprochen... Ich habe sie sogar interviewt, als sie gerade schwanger war, aber sie hat es mir noch nicht gesagt." Amanda hatte ihre Kollegin im Rahmen dieses Interviews nach deren Kinderwunsch gefragt, den die Rothaarige zwar freudig bestätigte, dabei jedoch die Info für sich behielt, bereits schwanger zu sein. Die Blondine habe die frohe Botschaft schließlich über Social Media vernommen.

Lindsay ist die letzte der vier "Mean Girls"-Darstellerinnen, die eine eigene Familie gründet. Die anderen "Plastics" Amanda, Rachel und Lacey sind bereits länger Mütter. So sind die Co-Stars fast 20 Jahre nach dem Kinoerfolg alle in einer neuen Lebensphase angekommen.

Getty Images Amanda Seyfried bei den Emmy Awards 2022 in Los Angeles

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im Mai 2023

ActionPress/United Archives GmbH Lacey Chabert, Rachel McAdams, Lindsay Lohan und Amanda Seyfried in "Mean Girls", 2004

