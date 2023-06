So verbringt Prinzessin Lilibet ihren zweiten Geburtstag!

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) leben seit einigen Jahren ein zurückgezogenes Leben in den USA. Vor allem die Privatsphäre ihrer beiden Kinder Archie Harrison (4) und Lilibet Diana (2) ist dem Paar sehr wichtig – ihre Kids sollen so normal wie möglich aufwachsen. Auch für Lilibets zweiten Geburtstag ließen sie sich etwas Bodenständiges einfallen: Harry und Meghan spendieren der Kleinen eine gemütliche Gartenparty samt Besuch eines Streichelzoos!

Das berichtet eine Quelle gegenüber Mirror. Demnach werden Lilibet und ihre Freunde "einen Streichelzoo mit Babytieren" besuchen, da die Kleine wohl sehr fasziniert von Tieren ist. Danach kommen auch die Erwachsenen auf ihre Kosten. "Je nach Wetterlage werden die Sussexes ein Barbecue mit ein paar Freunden und deren Kindern veranstalten – und natürlich Lilis großem Bruder Archie", verrät der Insider.

Doch auch mit den Geschenken wird an Lilis großem Tag nicht gespart. Neben Aufmerksamkeiten von Mama und Papa bekommt die Zweijährige angeblich auch ein besonderes Präsent von ihrem Opa, König Charles III. (74). Laut dem Portal New Idea soll der britische Monarch der Tochter seines jüngsten Sohnes ein Spielhaus, das an ein früheres von Queen Elizabeth II. (✝96) erinnert, schenken.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kapstadt im September 2019

Getty Images König Charles im Januar 2023

