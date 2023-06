Vier Kilo weniger: Deswegen hat Samantha Abdul abgenommen

Deswegen hat Samantha Abdul (33) abgenommen. Im Netz teilt die ehemalige Bachelor-Kandidatin nicht nur private Einblicke in ihr Leben, sondern entzückt ihre Fans auch mit heißen Schnappschüssen, auf denen sie ihre Kurven in knappen Bikinis gekonnt in Szene setzt. Ein Detail ist den Fans dabei wohl nicht entgangen: Die Influencerin hat ganze vier Kilo abgenommen. Jetzt plaudert Samantha offen über ihre Beweggründe.

"Ich habe ja 'nur' vier Kilo abgenommen, aber ich wollte einfach eine andere Bodyform haben", gab die Blondine in ihrer Instagram-Story bei einer Frage-Antworten-Runde zu. Dennoch erklärte sie, wieso sie abnehmen wollte: "Ich war sonst ja wirklich fünfmal die Woche im Gym und hatte dementsprechend mehr Muskeln, aber es hat mir irgendwann einfach nicht mehr gefallen." Deswegen sei Samantha seltener ins Sportstudio gegangen und habe ihr Training heruntergeschraubt.

Auch über ihr Datingleben plauderte die 33-Jährige aus dem Nähkästchen und verriet, welche Eigenschaft ein Mann für sie haben müsste. "Er sollte emotional erreichbar sein, ich komme mit so kalten Fischen nicht klar", erklärte Samantha. Außerdem solle er klare Ziele im Leben haben. "Wenn der Mann kein Bock auf eine Beziehung hat, aber datet, kriege ich die Krise", stellte sie klar.

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, September 2022

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, TV-Bekanntheit

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul im Februar 2023

