Von ihrem Ex bekam Kelly Clarkson kein Geschenk zur Geburt!

Da wird ihr jetzt so einiges klar! Die Sängerin Kelly Clarkson (41) hatte im Jahr 2020 die Scheidung von ihrem Mann Brandon Blackstock (46) eingereicht. Das Paar hatte nach sieben Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern entschieden, zukünftig getrennte Wege zu gehen. In Retrospektive scheint der Texanerin nun aber einiges klar zu werden. Wie sie nun nämlich realisiert, habe sie von ihrem Mann damals keine Geschenke zur Geburt der Kinder bekommen – und das empfindet sie heute als verpasstes Warnsignal!

Als die Schauspielerin Priyanka Chopra (40) und der Ehemann von Sängerin Pink (43), Carey Hart (47), zu Gast in Kellys Sendung "The Kelly Clarkson Show" sind, kommen die drei Eltern auf das Thema Geburtsgeschenke vom Vater an die Mutter zu sprechen. Während Priyanka und Carey um die Tradition wissen, so ist dies für Kelly ein neues Konzept: "Ich dachte, das Baby wäre die Belohnung." Nach kurzem Überlegen fügt die Sängerin scherzend hinzu: "Ich habe kein Geschenk bekommen. Wie auch immer. Das hätte ein Warnsignal sein müssen."

Kelly hat das alleinige Sorgerecht für die Kinder River Rose Blackstock (8) und Remington Alexander Blackstock. Mittlerweile ist die Sängerin mit den beiden nach New York gezogen, wo die Familie einen Neuanfang gewagt hat. Details verrät sie dazu aber bislang noch nicht.

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern River Rose Blackstock und Remington Alexander Blackstock

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson mit ihrer Familie im April 2019

Anzeige

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson im Jahr 2013

Anzeige

Findet ihr, Kelly hätte zur Geburt ihrer Kids von Brandon ein Geschenk bekommen sollen? Ja, das gehört sich so! Nein, das ist kein Muss. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de