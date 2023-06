Auf Hochzeitsreise: Jamie Laing posiert splitterfasernackt!

Sie scheinen mächtig viel Spaß zu haben! Jamie Laing (34) und seine Liebste Sophie Habboo gehen schon seit rund vier Jahren gemeinsam durchs Leben. Vor wenigen Wochen setzten der einstige "Made in Chelsea"-Star und seine Partnerin ihrer Liebe die Krone auf: Sie gaben sich das Jawort. Nun sind der Influencer und Sophie in den Flitterwochen – auf Klamotten legt Jamie dabei aber keinen Wert!

Auf Instagram teilt der 34-Jährige einige Schnappschüsse seines Liebesurlaubs in Panama. Dabei ist unter anderem seine Frau Sophie zu sehen, die in einem sexy Bikini mit blauem Muster posiert. Auch ein niedliches Selfie der beiden frisch Vermählten postet der Brite. Eines seiner Fotos sticht aber besonders hervor: Komplett nackt posiert Jamie auf einem Stein in der berühmten Pose der Disney-Meerjungfrau Arielle!

Ganz freiwillig ist der Social-Media-Star aber nicht unbekleidet – wie er vor einigen Tagen im Netz berichtete, ist sein Gepäck und das seiner Frau bei der Anreise verloren gegangen. Deswegen müssen die zwei sich in den Flitterwochen nun komplett neu einkleiden "Update: Immer noch kein Gepäck, aber immerhin hat Sophie einen Poncho gefunden", witzelte Jamie kürzlich unter einem Foto, auf dem sich seine Liebste einen riesigen Regenmantel übergeworfen hat.

Instagram / jamielaing Sophie Habboo und Jamie Laing im Juni 2023

