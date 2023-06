Ausgeplaudert: So viel verdient Danni Büchner im Monat!

Daniela Büchner (45) plaudert aus dem Nähkästchen! Die TV-Bekanntheit nahm schon an etlichen Fernsehshows teil. So war sie etwa eine Kandidatin beim Dschungelcamp oder bei Promi Big Brother. Abgesehen davon ist die Mallorca-Auswanderin aber auch als Influencerin erfolgreich und teilt mit ihren 318.000 Followern im Netz regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Nun verrät sie: So viel verdient Danni im Monat ungefähr!

Im Interview mit RTL wurde die Goodbye Deutschland-Bekanntheit gefragt, wie viel sie im letzten Monat verdient hätte? Nach kurzem Überlegen antwortete Danni ehrlich: "Ich kann eine Zahl zwischen 5.000 und 8.000 Euro nennen." Allerdings betonte sie auch: "Meine Miete ist ja auch teuer und ich hab ein paar Fresssäcke zu Hause!"

Mit den Fresssäcken meint Danni wohl ihre fünf Kinder. Mit ihrem Ex-Mann hat sie zwei Töchter und einen Sohn. Mit ihrem verstorbenen Ehemann Jens Büchner (✝49) bekam sie die Zwillinge Jenna (7) und Diego (7). Kürzlich teilte Danni auf Instagram, wie stolz sie auf die beiden ist: "Ich liege neben den beiden Kämpfern und kann kaum glauben, wie stark so eine winzige Seele sein kann. Mir laufen die Tränen vor lauter Glück und Dankbarkeit."

