Empathisch: Kelly Rowland widmet verstorbenem Fan einen Song

Sie zeigt sich mitfühlend! Kelly Rowland (42) machte sich als Teil von Destiny's Child an der Seite von Beyoncé (41) und Michelle Williams einen Namen. Seit einigen Jahren ist die Sängerin nun bereits als Solo-Artist erfolgreich und betrat am vergangenen Samstag die Bühne auf dem Mighty Hoopla Festival in London. Während ihres Auftritts kam ein emotionaler Moment auf, denn: Kelly widmet ihren Song "Stole" einem Fan, welcher vor Kurzem verstorben ist!

Wie Daily Mail berichtet, sei Kellys Fan Julie Lillis im März dieses Jahres verstorben. Die "Commander"-Interpretin meinte auf dem Festival wohl, als sie ihren Song "Stole" anstimmen wollte: "Ich möchte dieses Lied meinem Schatz Julie widmen, die Destiny's Child und mich schon meine ganze Karriere über unterstützt hat." Als die Musikerin von Julies Kampf gegen Brustkrebs erfuhr, hat sie wohl über 32.000 Euro beigesteuert, damit ihr Fan die bestmögliche medizinische Behandlung bekommt. "Julie, ich liebe dich. Das Lied ist für dich", ergänzt Kelly in ihrer Rede.

Die "When Love Takes Over"-Interpretin betrauerte vor Kurzem auch eine andere Frau. Die Rede ist von Rock'n'Roll-Legende Tina Turner (✝83). Kelly schrieb via Instagram: "Danke dir dafür, unsere Königin, dass du uns stets dein Bestes gegeben hast! Wir lieben dich!" Auch andere Sängerinnen wie Mariah Carey (54) widmeten der Musik-Ikone rührende Worte.

Getty Images Kelly Rowland im Jahr 2010

Getty Images Kelly Rowland im Jahr 2013

Getty Images Tina Turner während eines Auftritts

