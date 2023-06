Er drohte mit Suizid: Bam Margera wird wieder vermisst!

Die Schlagzeilen um Bam Margera (43) reißen nicht ab! Erst war im Sommer 2022 bekannt geworden, dass der Jackass-Star gleich zweimal aus einer Entzugs-Anstalt ausgebrochen war. Zudem soll er seine eigene Familie sogar mehrfach angegriffen haben – beispielsweise soll er seinem Bruder sogar gedroht haben, ihn zu töten. Danach wirkte es so, also wolle Bam sein Leben wieder in den Griff bekommen. Doch nun machen erneut beunruhigende Nachrichten um ihn die Runde!

Wie TMZ nun berichtet, ist die Familie des 43-Jährigen in großer Sorge. Bam ist offenbar wieder spurlos verschwunden. "Wenn irgendjemand in der Gegend von LA weiß, wo sich Bam derzeit aufhält oder in welchem Hotel er sich aufhält, dann ruft bitte sofort die Polizei an", erklärte sein Bruder Jess via Twitter. Vor seinem Verschwinden soll sein Bruder damit gedroht haben, Suizid zu begehen.

Bams Familie befürchtet aktuell angeblich das Schlimmste. Der Zustand des Skateboarders soll extrem besorgniserregend sein. Erst vor wenigen Wochen hatte ihm seine Ex-Partnerin Nicole Boyd eröffnet, dass er ihren gemeinsamen Sohn nicht sehen darf. Sie erlaube ihrem Ex nicht einmal, mit seinem Sohn via FaceTime oder per Telefon zu sprechen, wie ein Insider gegenüber TMZ berichtete.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Bam Margera, "Jackass"-Star

Getty Images Bam Margera mit Nicole Boyd, Januar 2013

Instagram / bam__margera Bam Margera, TV-Bekanntheit



