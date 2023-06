Genervt: Damit kann Twenty4tim überhaupt nicht gut umgehen

Twenty4tim (22) hat ganz schön zu kämpfen. Täglich zieht der erfolgreiche Influencer und Sänger rund 2,5 Millionen Menschen auf Instagram in seinen Bann. Im Jahr 2022 veröffentlichte der 22-Jährige sogar seinen ersten eigenen Song "Bling Bling" und gewann in diesem Jahr auch den German-Influencer-Award in der Kategorie "Beauty". Doch was quält Tim trotz des großen Erfolgs? Promiflash verriet er mehr!

Auf die Frage, mit welchen Dingen er als Influencer und Musiker zu kämpfen hat, beichtet er Promiflash: "Mit Kritik kann ich gar nicht umgehen." Zuspruch von anderen scheint dem Musiker also besonders wichtig zu sein. Auch wenn er sich darüber bewusst ist, nicht allen Menschen gefallen zu können, belastet es ihn dennoch. "Man muss aber trotzdem damit leben, dass es nicht jedem gefallen kann. Ich sage mir das immer wieder. Ich bin aber trotzdem genervt, wenn es nicht allen gefällt."

Auf YouTube kann der Kölner immer auf die Unterstützung seiner Fans zählen. Nach der Veröffentlichung seines neusten Songs "Icecream" schrieb zum Beispiel ein User: "Der Song ist mega, ich habe jetzt schon ein Ohrwurm, du kannst so gut singen, mach weiter so." Trotzdem tingeln sich auch viele Kritiker unter den Kommentaren: "Auf Lautlos ballert der Song anders heftig."

