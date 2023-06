"Guten Job gemacht": Lewis Hamilton lobt Mick Schumacher

Lewis Hamilton (38) findet lobende Worte für den Nachwuchsfahrer. Mick Schumacher (24) sah sich in den letzten Monaten immer wieder mit Kritik konfrontiert. Der Chef des Formel-1-Teams Haas, Günther Steiner (58), schoss bereits öfters in Richtung des Sportlers, nachdem der Vertrag des 24-Jährigen für die Saison 2023 nicht verlängert wurde. Nun bekommt Mick aber von anderer Seite ziemlich viel Lob zugesprochen.

Lewis wurde beim Großen Preis von Spanien Zweiter – sein Teamkollege George Russell belegte den Platz nach ihm. Laut Lewis hat auch Mick viel dazu beigetragen. "Er hat einen sehr guten Job im Simulator gemacht. Das hat einen Teil dazu beigetragen, dass wir heute so performen konnten", lobte der siebenfache Weltmeister den Sohn von Michael Schumacher (54) bei der anschließenden Pressekonferenz laut Bild.

Bis in den späten Freitagabend saß Mick nämlich im Simulator in Brackley. Dort tüftelte der Nachwuchsrennfahrer gemeinsam mit den Ingenieuren des Teams, um dem Team in Spanien zu helfen, bevor er selber spät in der Nacht nach Barcelona aufbrach – offenbar ziemlich erfolgreich!

