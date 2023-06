Im Hacking-Prozess: Sagt Prinz Harry im Zeugenstand aus?

Alle Augen werden wieder einmal auf Prinz Harry (38) gerichtet sein! Egal, wo der Royal hingeht, ist ihm die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sicher. Als sein Vater König Charles (74) am 6. Mai zum neuen britischen Regenten gekrönt wurde, war auch sein jüngster Sohn anwesend. Während der Zeremonie wurde jede seiner Mimikregungen oder Bewegungen mit der Kamera verfolgt. Nun steht Harry wohl erneut im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit – denn er soll im Zeugenstand aussagen!

Das zumindest berichtet nun The Sun. Harry hatte die Muttergesellschaft des Daily Mirror wegen Telefon-Hackings verklagt – angeblich soll der Prozess dazu am Dienstag beginnen. Laut mehreren Insidern wird der 38-Jährige dafür in London erwartet. Offiziell bestätigt ist das bisher aber noch nicht. Doch sollte der Mann von Herzogin Meghan (41) tatsächlich anreisen, wäre er der erste Royal seit 130 Jahren, der im Zeugenstand aussagen könnte.

Derweil steht Harry aber noch wegen etwas anderem in den Schlagzeilen. Böse Zungen hatten in den vergangenen Wochen nämlich immer wieder behauptet, dass es bei ihm und seiner Frau kriseln soll. Prinzessin Dianas (✝36) Ex-Bodyguard ist deswegen davon überzeugt, dass ihre Ehe scheitern wird: "Ich zweifel daran nicht – es wird passieren, das wissen wir alle", hatte Paul Burrell (64) gegenüber GB News erklärt.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry auf der Krönung von König Charles

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Mai 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry in Düsseldorf, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de