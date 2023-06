Kanye West und Freundin Bianca in skurrilem Look in Kirche

Kanye West (45) zeigt sich mal wieder in einem verrückten Look. Der Rapper eckte in den vergangenen Monaten immer wieder mit seinem Verhalten an und sorgte für Schlagzeilen – sei es wegen Klagen, die gegen ihn eingereicht worden waren, oder wegen seiner verrückten Kleiderwahl. Zuletzt zeigte er sich in einem schwarzen Shirt mit der Aufschrift "Polizei" und das scheint es ihm angetan zu haben. Denn damit besuchte Ye jetzt auch einen Gottesdienst.

Fotos, die The Sun vorliegen, zeigen den Musiker in dem Shirt mit den dicken Schulterpolstern. Dazu trägt Ye eine schwarze enge Hose aus Neopren und schon wieder Schuhe ohne Sohle – dieses Mal in Schwarz. Doch auch das Outfit seiner Freundin Bianca ist ungewöhnlich: Sie trägt ein langes schwarzes Kleid, das an den Schultern von einem schwarzen Schaumstoffkreis umgeben ist. Ihr Kopf und ihre Arme stecken in einem Netzstoff.

Doch nicht nur die Looks sind skurril – TMZ liegt ein Video vor, das den "Gold Digger"-Interpreten und seine neue Partnerin an diesem Tag zeigen. Auf dem Weg zum Gottesdienst wurden die beiden von einem Fotografen verfolgt, was für Ye ein No-Go war. Er stieg aus dem Wagen aus und brüllte: "Dein Ernst? Kannst du bitte aufhören, mir zu folgen?"

Getty Images Kanye West, Rapper

@CelebCandidly/ Snorlax / MEGA Kanye West, November 2022

Getty Images Kanye West, Oktober 2019

