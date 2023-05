Ohne Sohle? Kanye West verwirrt mit seltsamem Polizei-Outfit

Was möchte Kanye West (45) mit diesem Look sagen? Der Rapper hatte sich vor rund zwei Jahren von Kim Kardashian (42) getrennt. Seitdem sorgt er mit einer Negativschlagzeile nach der anderen für Aufsehen. Unter anderem tätigte er zahlreiche fragwürdige Aussagen oder zog über seine Ex und deren Erziehung der gemeinsamen Kinder her. Nun sorgt Kanye mit seiner extrem skurrilen Klamottenwahl für Verwirrung.

Bilder, die PageSix vorliegen, zeigen den 45-Jährigen, wie er mit seiner neuen Partnerin Bianca Censori ein Eis essen ging. Doch ein normales Date war das wohl nicht. Zumindest in Sachen Outfits ließen beide ihrer Kreativität freien Lauf. Der "Gold Digger"-Interpret trug ein schwarzes T-Shirt inklusive großer Schulterpolster, welches die deutsche Aufschrift "Polizei" zierte. Dazu kombinierte er knallblaue Schuhe ohne Sohle. Die Australierin hingegen band sich ein schwarzes T-Shirt um Nase und Mund und verdeckte so ihr ganzes Gesicht.

Zuletzt hatte die Mutter von Kanyes Kindern zugegeben, dass sie sehr unter dessen Verhalten leide. In der neuesten Folge von The Kardashians spricht Kim darüber mit Kris Jenner (67). Vor allem, dass Kanye immer wieder auf Kims Sextape-Skandal zu sprechen kommt, beschäftige sie sehr. Kanye beziehe den Skandal immer wieder auf die gemeinsamen Kinder und meint, Kim sei ein schlechtes Vorbild.

MEGA Kanye West mit Bianca Censori im Mai 2023

Getty Images US-Rapper Kanye West während eines Events

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern Chicago, North und Saint, Weihnachten 2018

