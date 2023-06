"Lecker": Taylor Swift verschluckt einen Käfer bei Konzert

Taylor Swift (33) gönnt sich unfreiwillige Proteine! Die Sängerin reist aktuell mit ihrer "Eras Tour" durch die Stadien von Amerika. Bei ihrer dreistündigen Bühnenperformance kommt es auch hin und wieder mal zu kleineren oder größeren Überraschungen: Bei einer Show in Massachusetts begann das Klavier, an dem die Sängerin saß, von alleine zu spielen. Doch dabei sollte es wohl nicht bleiben: Denn Taylor verschluckte einen Käfer!

Ein Video, das gerade auf Twitter kurisert, zeigt die Sängerin, die sich auf der Bühne plötzlich hustend umdreht. "Ich habe gerade einen Käfer verschluckt, es tut mir so leid", bringt Taylor unter Husten hervor. "Das ist so dumm… Ohh, war das lecker", lacht sie in ihr Mikrofon. Trotzdem scheint ihr dieser kleine Snack zwischendurch ausgereicht zu haben. "Ich werde einfach versuchen, das nicht noch öfter zu machen", witzelt die Blondine.

Taylors Reaktion auf das Klavier, das von alleine spielte, fiel ähnlich aus. Als sie sich an das Instrument setzte, das von alleine Töne spielte, riss sie verdutzt den Mund auf. "Oh mein Gott, könnt ihr das auch hören?", fragte sie ihr Publikum völlig verwirrt. Später stellte sich dann heraus: Das Piano gab aufgrund eines Wasserschadens die ungeplanten Töne von sich.

Getty Images Taylor Swift, 2023

Getty Images Taylor Swift, März 2023

Getty Images Taylor Swift, Grammys 2014

