So süß gratuliert Niko Katharina Eisenblut zum Geburtstag

Wie niedlich! Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut (29) gehen schon seit einigen Monaten gemeinsam durchs Leben. Die Beziehung hatte die einstige DSDS-Kandidatin 2021 öffentlich gemacht. Nur wenig später ging ihr Partner dann vor ihr auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Inzwischen sind die beiden glücklich verheiratet und Eltern eines Sohnes namens Emilio. Und zu Katharinas Geburtstag widmet Niko ihr jetzt süße Zeilen!

"Du bist die starke Frau, die unseren Alltag mit Freude, Wärme und einer Liebe füllt, die unbeschreiblich ist", schreibt der Blondschopf in seiner Instagram-Story. Sie sei die Kriegerin, die selbst in schwierigen Zeiten nie aufgebe und stets ein Lächeln auf dem Gesicht behalte. Er und Emilio seien "unglaublich glücklich und dankbar", Katharina in ihrem Leben zu haben. "Danke, dass du unsere Welt zu einem besseren Ort machst. Danke, dass du uns liebst und wir dich lieben dürfen. Für immer!", freut sich Niko weiter.

Noch während Katharinas Schwangerschaft machten die beiden eine Paartherapie – jedoch nicht, weil es schlecht lief, wie die 28-Jährige in ihrem Podcast "Die Krones – Anders als Normal" verriet. "Wir sind schon seit Längerem beim Paartherapeuten und haben uns auch bewusst dazu entschieden", erklärte die Sängerin. Der ausschlaggebende Punkt sei mit der Schwangerschaft gekommen. "Wir wollen einfach die besten Eltern für Emilio sein", führte sie weiter aus.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter, Katharina Eisenblut und ihr Sohn im Februar 2023

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Mann Niko Kronenbitter im Dezember 2022

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut im November 2021

