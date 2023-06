Männerjagd: Sucht Kim Kardashian nach einem jüngeren Mann?

Kim Kardashian (42) hat offenbar ganz genaue Vorstellungen von einem neuen Partner. Nach der Trennung von Rapper Kanye West (45) war die Unternehmerin eine Zeit lang mit dem Komiker Pete Davidson (29) zusammen. Danach schien sie eher eingefleischte Single-Mutter zu sein. Es machten zwar immer wieder Flirtgerüchte die Runde, aber offiziell gibt es derzeit keinen Mann. Nun soll Kim vor allem nach jüngeren Männern Ausschau halten.

Dass Kim derzeit öfter die Basketballhalle besucht, soll eigentlich an ihrer Leidenschaft für den Sport liegen. Doch Judi James, eine Expertin für Körpersprache, meint, dass sie vielleicht auch ein romantisches Interesse an den Spielern haben könnte. Vor allem ihre Kleidung sei ein klares Indiz, dass sie sich wieder für Dates zur Verfügung stelle. "Anfang Mai sahen wir eine völlige Kehrtwende in Kims Verhalten und ihren nach außen gerichteten Signalen. [...] Sie war wie ein Nicht-Promi, kleidete sich lässig, unauffällig und ansprechbar", erklärt Judi The Sun. Das deute darauf hin, dass die 42-Jährige auf der Suche nach einem jungen und unkomplizierten Mann sei.

Dass Kim derzeit einen Basketballspieler datet, wurde aber bereits klar dementiert. Dafür gibt es bereits neue Gerüchte: Demnach soll sie Interesse an dem Musiker Usher (44) haben, dessen Konzert in Las Vegas sie erst vor ein paar Tagen besucht hatte. Ein Insider betonte gegenüber RadarOnline. "Usher schwört, dass da nichts zwischen ihm und Kim ist."

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Getty Images Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

Instagram / kimkardashian Kim und Khloé Kardashian mit Usher und ihren Freundinnen im Mai 2023

