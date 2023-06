Ihr neuer Lover? Kim Kardashian flirtet angeblich mit Usher

Ist er etwa ihr Neuer? Kim Kardashian (42) war fast zehn Jahre lang mit Rapper Kanye West (45) durchs Leben gegangen. Zusammen haben die beiden vier Kinder – doch ihre Liebe ging 2021 in die Brüche. Danach führte der Realitystar eine neunmonatige Beziehung mit Comedian Pete Davidson (29). Nun deutete sie an, einen neuen Mann in ihrem Leben zu haben. Wen Kim gerade datet, ist allerdings unklar – bis jetzt!

Wie RadarOnline berichtet, soll Kim, während sie noch mit Pete zusammen war, mit Usher (44) geflirtet haben. "Sie hat nicht einmal versucht, es zu verbergen, als die Fotografen vorbeikamen", berichtete ein Insider. Vor wenigen Tagen besuchte Kim dann ein Konzert des Sängers. "Usher schwört, dass da nichts zwischen ihm und Kim ist", meint ein anderer Insider – doch Ushers Partnerin Jenn Goicoechea sei trotzdem misstrauisch.

Erst 2021 begrüßten der Sänger und seine On-off-Freundin ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Die freudige Nachricht verkündete der "Yeah!"-Interpret bei Instagram: "Hallo, mein Name ist Sire Castrello Raymond. Ich bin der neueste Zuwachs der Raymond-Crew. Ich wurde am 29. September 2021 um 18:42 Uhr geboren."

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2023

Getty Images Usher, Sänger

Instagram / boogsneffect Jenn Goicoechea und ihr Partner Usher

