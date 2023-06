Mobbing? "American Idol"-Kandidat nimmt Katy Perry in Schutz

Ist da etwa gar nichts dran? Katy Perry (38) sitzt bereits seit mehreren Staffeln neben Lionel Richie (73) und Luke Bryan (46) am Jurypult von der US-amerikanischen Castingshow American Idol. Die Sängerin fiel dabei jedoch immer mal wieder mit ihrem als gemein empfundenen Verhalten auf. Der ehemalige Kandidat Oliver Steele hat offenbar andere Erfahrungen mit Katy gemacht – er nimmt die Musikerin in Schutz!

"Katy ist keine Mobberin und stellt auch niemanden bloß", stellt der Sänger auf Instagram klar. Tatsächlich sei genau das Gegenteil der Fall! "Ich erinnere mich, wie ich während meines Vorsingens und auch zu anderen Zeiten des Wettbewerbs total nervös war", erinnert sich Oliver. Die "Last Friday Night"-Interpretin habe jedoch das Talent gehabt, zu sehen, was genau eine Person zurückhalte. "Es kam mir so vor, als hätte Katy immer direkt in meine Seele blicken und sagen können, was mich gerade beschäftigt oder womit ich zu kämpfen habe", fügt der einstige Kandidat hinzu. "Katy hat mich daran erinnert, wer ich als Künstler bin. [...] Seitdem Katy mich dazu gebracht hat, an mein Potenzial zu glauben, bin ich ein besserer Musiker", erklärt er.

Kürzlich wurden Gerüchte laut, dass die 38-Jährige bei der Sendung aufhören wolle. Auch dazu hat Oliver eine klare Meinung: "Ich hoffe, du bleibst bei 'American Idol'. Du bist ein leitendes Licht, eine unglaubliche Lehrerin. Du hast mich daran glauben lassen, dass ich mein eigener Held bin."

