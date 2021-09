Ennesto Monté (46) teilt wieder gegen Danni Büchner (43) aus! Die On-off-Beziehung der Reality-TV-Stars sorgte in den vergangenen Monaten regelmäßig für Schlagzeilen. Seitdem die einstigen Turteltauben sich vor wenigen Wochen erneut getrennt haben, liefern sie sich eine regelrechte Schlammschlacht: Zuletzt wetterte die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin in Désirée Nicks (64) Podcast gegen ihn und plauderte dabei aus, dass sie von ihrem Ex nie finanzielle Unterstützung bekommen habe. Jetzt zieht Ennesto nach – und schießt erneut gegen Danni!

Auf seinem Instagram-Account macht der 46-Jährige seinem Ärger Luft. "Also ganz ehrlich, die ständigen Sticheleien, warum muss man das machen? [...] Du bist so lächerlich, Frau Büchner", schreibt er an die Goodbye Deutschland-Bekanntheit gerichtet. Der Schlagerstar geht sogar noch weiter – und spielt auf eine der zahlreichen Trennungen des einstigen Paares an: "Erzähl lieber, wie du wiederholst hast: 'Ennesto, ich flehe dich an, gib uns noch eine Chance.' Warum erzählst du nicht so etwas, du ehrliche Fünffach-Mami?"

Danni selbst scheint sich von den Anschuldigungen des "Ich liebe alle Frauen"-Interpreten jedoch nicht beirren zu lassen. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie stattdessen ein Selfie, auf dem sie überglücklich lächelt. "Hier könnte jetzt einiges stehen zu den aktuellen Gerüchten, die mal wieder über mich behauptet werden. Aber es gibt Wichtigeres im Leben", konterte die gebürtige Düsseldorferin.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im August 2021

Anzeige

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, August 2021

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de