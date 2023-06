Queen-Jubiläum: Dieser Programmpunkt fiel beinahe ins Wasser

In letzter Minute wäre es fast ganz anders gekommen. Heute vor einem Jahr hatte Queen Elizabeth II. (✝96) ihren finalen Auftritt während ihres Platinjubiläums. Beinahe eine Woche lang war ihre 70-jährige Regentschaft in ganz Großbritannien gebührend gefeiert worden. Einige Programmpunkte hatte Elizabeth aufgrund gesundheitlicher Probleme jedoch nicht wahrnehmen können. Wohl auch deswegen verpasste die Queen beinahe ihren letzten Balkon-Auftritt im Buckingham Palace!

Wie Daily Mail berichtet, soll sich die 96-Jährige am Tag ihres finalen Balkon-Auftrittes überhaupt nicht gut gefühlt haben und hatte deswegen angeblich auch nicht vor, zum Buckingham Palace zu fahren. Ihr Sohn Prinz Charles (74) soll letztlich derjenige gewesen sein, der sie davon überzeugen konnte, ihren Fans zuzuwinken. "Die Königin entschied erst drei Stunden vor dem Balkon-Auftritt, nach London zu fahren", berichtete eine Quelle.

Das Platinjubiläum war der letzte große Auftritt der Queen, ehe sie im September auf Schloss Balmoral in Schottland aus dem Leben schied. Nach den Feierlichkeiten bedankte sie sich damals gerührt bei ihren Unterstützern. "Ich bin begeistert und tief berührt, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind, um mein Platinjubiläum zu feiern", schrieb sie in einem Brief, der auf Instagram geteilt wurde.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2021

Getty Images Prinz Charles und Queen Elizabeth II. auf dem Balkon des Buckingham Palace, 2022

Getty Images Queen Elizabeth II., einstige britische Monarchin

